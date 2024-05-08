الأمم المتحدة تدعو جوبا للانسحاب من أبيي المتنازع عليها مع السودان

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دعا قائد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة، جان-بيار لاكروا، الثلاثاء، حكومة جنوب السودان إلى سحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان، محذّراً من أن بقاء هذه القوات يهدّد بـ"تأجيج التوتّرات" في المنطقة.

وقال لاكروا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون للغاية بسبب وجود قوات أمنية تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ أكتوبر 2022 ، ونشر جوبا قوات مسلّحة إضافية في أواخر مارس وأوائل أبريل من هذا العام".

وعندما نال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 ظلّ وضع منطقة أبيي معلّقاً ولم تتمكّن جوبا والخرطوم مذّاك من التوصل لاتفاق يحل النزاع القائم بينهما على هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي ينتشر فيها آلاف من جنود القبعات الزرق.

وغالباً ما تشهد أبيي اشتباكات مسلحة بين قوات سودانية وأخرى جنوب سودانية.

وأمام مجلس الأمن الدولي، أكّد لاكروا أنّ وجود وحدات من جيش جنوب السودان في هذه المنطقة "ينتهك" اتفاق 2011 الذي نصّ على أن تكون أبيي منطقة منزوعة السلاح.

وشدّد المسؤول الأممي على أنّ وجود هذه القوات في أبيي "يثير الخوف وقد أدّى إلى انتهاكات متعدّدة لحرية تنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، ممّا يحدّ من قدرات (بعثة الأمم المتحدة) على تنفيذ مهمتها المتمثّلة في حماية المدنيين".

وأضاف لاكروا: "إذا لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراء فإنّ وجود (وحدات من جيش جنوب السودان) في أبيي يمكن أن يؤجّج التوترات في منطقة تواجه أساساً انقسامات سياسية عميقة".

ودعا قائد قوات حفظ السلام الأممية "حكومة جنوب السودان إلى سحب كلّ قواتها من أبيي في أسرع وقت ممكن".