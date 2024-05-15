"الفرصة تتضاءل لتجنب كارثة في السودان".. مجاعة تزحف

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بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم الرسيع في السودان، دأبت الأمم المتحدة على مدى الأشهر الماضية على التحذير من احتمال حدوث مجاعة في بعض المناطق السودانية.

وفي فصل جديد من تلك التحذيرات، أكد كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء أن الفرصة تتضاءل لتجنب وقوع كارثة في السودان

وذكر بتغريدة على حسابه في منصة إكس أنه زار فريق البرنامج التابع للأمم المتحدة في السودان لإيجاد سبل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور والخرطوم وكردفان والجزيرة وغيرها.

حماية المدنيين

كما شدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا من شح المساعدات الغذائية في البلاد مع تفاقم الاشتباكات وعرقلة دخول المساعدات إلى المناطق التي تحتاجها، لافتة إلى أن مئات الآلاف يعانوا من تفقص حاد في الغذاء، ومشيرة إلى أن شبح المجاعة خيم على بعض المناطق، فضلا عن انتشار الأمراض.

كما أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة عالمية لرصد الجوع، إلى أن ما يقرب من 18 مليون سوداني، أي أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 49 مليونا، يواجهون "مستويات عالية من الانعدام الحاد للأمن الغذائي".

كذلك بينت تقديراته أيضا أن من بين هذا العدد، هناك ما يقرب من خمسة ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

يذكر أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كان اندلع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.