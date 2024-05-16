حكومة السودان تنفي رفضها منح مبعوث أميركا تأشيرة دخول للبلاد

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نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، رفض الحكومة منح المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو تأشيرة دخول للبلد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان عدم صحة تصريحات منسوبة للمبعوث الأميركي عن رفض الحكومة منحه تأشيرة دخول، وقالت إن سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى لم تتلق طلبا من بيرييلو لمنحه التأشيرة.
وأضاف البيان "راجعت سفارة السودان في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية حول هذه التصريحات المفترضة، وقد أكدت الأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرح بذلك".
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في أبريل نيسان الماضي تعيين بيرييلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان.
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