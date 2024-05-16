اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أميركا والسودان
تعبيرية
السودان

حكومة السودان تنفي رفضها منح مبعوث أميركا تأشيرة دخول للبلاد

قالت إن سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى لم تتلق طلباً من بيرييلو لمنحه التأشيرة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، رفض الحكومة منح المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو تأشيرة دخول للبلد.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان عدم صحة تصريحات منسوبة للمبعوث الأميركي عن رفض الحكومة منحه تأشيرة دخول، وقالت إن سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى لم تتلق طلبا من بيرييلو لمنحه التأشيرة.

نائب قائد الجيش السوداني إلى جوبا وسط أنباء عن مفاوضات مع الحركة الشعبية-شمال السودان السودان نائب قائد الجيش السوداني إلى جوبا وسط أنباء عن مفاوضات مع الحركة الشعبية-شمال
مادة اعلانية

وأضاف البيان "راجعت سفارة السودان في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية حول هذه التصريحات المفترضة، وقد أكدت الأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرح بذلك".

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في أبريل نيسان الماضي تعيين بيرييلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط