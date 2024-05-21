السودان.. اتهام للدعم السريع بقتل 10 بهجوم على قرية بالجزيرة

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اتهم حزب المؤتمر السوداني، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بشن هجوم على إحدى قرى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وقال إنه أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وذكر حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة في بيان عبر حسابه على فيسبوك أن قوات الدعم السريع اقتحمت قرية التكينة في محلية الكاملين بالولاية، أمس الاثنين، "ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيات والمدنيين".

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ودعا البيان قادة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة إلى "الامتناع والتوقف فوراً عن استهداف المدن والقرى وقاطنيها من المدنيات والمدنيين والكف عن تهديد أمنهم".

كما جدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض للحرب وحث طرفي الصراع على "إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع في هذا الصدد.