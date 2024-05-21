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A destroyed military vehicle is seen in southern in Khartoum, Sudan, on April 20, 2023. The latest attempt at a cease-fire between the rival Sudanese forces faltered as gunfire rattled the capital of Khartoum. Through the night and into the next morning, gunfire could be heard almost constantly across Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)
آثار المعارك في السودان (تعبيرية)
السودان

السودان.. اتهام للدعم السريع بقتل 10 بهجوم على قرية بالجزيرة

حزب المؤتمر السوداني قال إن قوات الدعم السريع اقتحمت قرية التكينة ووجهت "كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة" ضد المدنيين

العربية.نت
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اتهم حزب المؤتمر السوداني، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بشن هجوم على إحدى قرى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وقال إنه أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

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وذكر حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة في بيان عبر حسابه على فيسبوك أن قوات الدعم السريع اقتحمت قرية التكينة في محلية الكاملين بالولاية، أمس الاثنين، "ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيات والمدنيين".

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ودعا البيان قادة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة إلى "الامتناع والتوقف فوراً عن استهداف المدن والقرى وقاطنيها من المدنيات والمدنيين والكف عن تهديد أمنهم".

كما جدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض للحرب وحث طرفي الصراع على "إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع في هذا الصدد.

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