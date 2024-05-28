السودان.. "الدعم السريع" تنفي نيتها إقامة دولة منفصلة في دارفور

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نفت قوات "الدعم السريع" في السودان، الاثنين، نيتها إقامة دولة منفصلة في إقليم دارفور، عقب سيطرتها على مدينة الفاشر؛ رداً على الاتهامات التي وجهها مسؤول في الجيش.

وقالت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "إكس"، إن "الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم".

في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، لجأت حركات الارتزاق ومليشيا البرهان والفلول، إلى ادعاءات رخيصة و محاولة لقلّب الحقائق بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم بأن الدعم السريع يسعى لتأسيسها بالسيطرة على مدينة الفاشر، التي كانت إلى وقتٍ قريب آمنة مطمئنة قبل خروج المرتزقة… pic.twitter.com/zXBxVsk9D4 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 27, 2024

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وأضافت: "رؤية قوات الدعم السريع المبذولة للجميع، ونضالات مقاتليها وتضحياتهم الجسام في شتى بقاع الوطن وتبني قضايا التغيير، تؤكد الحرص على وحدة السودان أرضا وشعبا، بجانب إعادة بناء الوطن على أسس من السلام والعدالة والديمقراطية".

وأشارت إلى أن "أساليب تضليل الرأي العام بأحاديث مُفبركة عن استهداف النازحين لن تنطلي على أحد"، مؤكدة أن "الجيش وحلفاءه أشعلوا الأحداث في الفاشر ثم لاذوا للاحتماء بالمدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، بغرض الاستعطاف وإثارة الرأي العام".

وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت، السبت، سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى نزوح 1500 أسرة في مدينة الفاشر؛ جراء الاشتباكات المستمرة في الفاشر.