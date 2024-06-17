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الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)

الجيش السوداني يعلن إزالة مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم

دبي - العربية.نت
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أكد الجيش السوداني، اليوم الاثنين أن قواته في سلاح المدرعات أزالت حواجز الدعم السريع من عدة مناطق بضاحية جبرة جنوب الخرطوم، مشيرة إلى أنها طردت قوات الدعم السريع من داخل المنازل وعززت تأمين المدنيين.

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وأضاف أن خسائر الدعم السريع خلال العملية كانت كبيرة.

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وكان الجيش السوداني، قد أعلن يوم الجمعة مقتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في "قوات الدعم السريع، خلال معركة في الفاشر.

وقبل أسبوعين، أكد الجيش أن قواته تمكنت من الوصول لعمق الدعم السريع في منطقة بحري.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع دخول قوات الجيش السوداني للخرطوم بحري، وأكدت في وقت لاحق أن قواتها أسقطت مسيرة للجيش من طراز أبابيل في مدينة الخرطوم بحري.

وأضافت قوات الدعم السريع في بيان، أنها تمكنت من سحق محاولة تسلل لقوات الجيش السوداني لمدينة بحري و"كبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وتمكن الجيش من التقدم وعبور جسر الحلفايا الذي يربط شمال أم درمان بمدينة بحري التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع منذ بدء القتال في 15 أبريل من العام الماضي.

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