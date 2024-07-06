مؤتمر السودان.. مصر تشدد على ضرورة وقف الحرب

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
لمناقشة أحداث الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في السودان، انطلق مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، اليوم الخميس.
خطر على المنطقة والعالم
فقد شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمة له، على أن تبعات الأزمة السودانية تشكل خطرا على المنطقة والعالم.
وأكد على وجوب وقف العمليات العسكرية في السودان فورا.
كما تابع أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإيقاف حرب السودان.
واعتبر أن أي حل للأزمة في السودان يبدأ من الداخل فقط، لافتا إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية فارقة في حياة السودانيين.
وأوضح أن الأزمة السودانية تؤثر على قوى الجوار السوداني وإفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن النزاع أجبر الملايين على النزوح واللجوء داخل البلاد وخارجها.
ورأى أن حدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة أثبتتها التطورات الجارية لحماية السودان.
شركاء إقليميون ودوليون
يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، تستضيف اليوم السبت، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين.
ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لرؤية الحاضرين حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وطرق معالجته.
-
حكاية مؤتمر أجبر ألمانيا على دفع مبالغ مالية خيالية
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، أجبرت ألمانيا على قبول شروط الدول المنتصرة.ليس فقط ...
الأخيرة
-
الذهب يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.. والأسعار قريبة من 2400 دولار
الأسعار عند أعلى مستوى في شهر بعد بيانات الوظائف الأميركية
أسواق المال
-
أسهم أوروبا تتراجع وسط استمرار الغموض حول الانتخابات الفرنسية
الأسواق المالية الفرنسية تواجه موجة بيع منذ الدعوة لانتخابات مبكرة
أسواق المال