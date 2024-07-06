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نازحون من السودان (أرشيفية- رويترز)

مؤتمر السودان.. مصر تشدد على ضرورة وقف الحرب

دبي - العربية.نت
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لمناقشة أحداث الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في السودان، انطلق مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، اليوم الخميس.

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خطر على المنطقة والعالم

فقد شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمة له، على أن تبعات الأزمة السودانية تشكل خطرا على المنطقة والعالم.

وأكد على وجوب وقف العمليات العسكرية في السودان فورا.

كما تابع أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإيقاف حرب السودان.

واعتبر أن أي حل للأزمة في السودان يبدأ من الداخل فقط، لافتا إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية فارقة في حياة السودانيين.

وأوضح أن الأزمة السودانية تؤثر على قوى الجوار السوداني وإفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن النزاع أجبر الملايين على النزوح واللجوء داخل البلاد وخارجها.

ورأى أن حدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة أثبتتها التطورات الجارية لحماية السودان.

شركاء إقليميون ودوليون

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، تستضيف اليوم السبت، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لرؤية الحاضرين حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وطرق معالجته.

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