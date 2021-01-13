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غارات على مواقع الميليشيات الإيرانية والعراقية في سوريا

ضربات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

غارات على مواقع الميليشيات الإيرانية والعراقية في سوريا

المرصد: أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة التي تتمركز فيها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ولواء فاطميون

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دير الزور والبوكمال بسوريا فجر الأربعاء، وفق وكالة سانا التابعة للنظام السوري.

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحشد الشعبي في العراق بأن القصف استهدف مناطق تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية والعراقية في منطقة البوكمال.

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من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة دوت في أرجاء محافظة دير الزور، نتيجة قصف يرجح أنه لطائرات إسرائيلية استهدف مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة عند أطراف مدينة دير الزور ومستودعات ومقرات في باديتي البوكمال والميادين.

ووفق المرصد، نُفذت أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة التي تتمركز فيها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ولواء فاطميون.

تكثيف الضربات

يذكر أنه في وقت سابق من يناير، دوت انفجارات في سماء العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف تجمعات عسكرية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

كما قال منشقون عن جيش النظام إن الصواريخ استهدفت قواعد للحرس الثوري الإيراني.

يشار إلى أن إسرائيل كانت كثفت خلال الفترة الماضية ضرباتها في سوريا مستهدفة مقار ميليشيات موالية لإيران وتدور في فلكها ومن بينها حزب الله، مؤكدة أنها مستمرة في تقليم أظافر طهران، مشددة على أنها لن تسمح بتمدد ظلالها في مواقع سورية قريبة من الحدود الإسرائيلية.

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