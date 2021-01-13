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مسؤول أميركي: غارات إسرائيل في سوريا تمت بمعلومات منا

A general view taken on August 13, 2017, shows a vehicle driving down a damaged street in the central Syrian town of Al-Sukhnah, situated in the county's large desert area called the Badiya, as pro-government forces clear the area after taking control of the city from Islamic State (IS) group fighters. Supported by regime ally Russia, Syria's army has waged a months-long offensive to recapture the vast desert region that stretches from the country's centre to the Iraqi and Jordanian borders.
من شرق سوريا (أرشيفية- رويترز)

مسؤول أميركي: غارات إسرائيل في سوريا تمت بمعلومات منا

قصف إسرائيلي استهدف مخازن تحوي مكونات تدعم برنامج إيران النووي شرق سوريا!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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تعليقا على الغارات التي وصفت بالأعنف منذ العام 2018 شرق سوريا، كشف مسؤول أميركي اليوم الأربعاء أنها تمت بنا على معلومات من الولايات المتحدة.

كما أضاف لوكالة أسوشيتد برس أن القصف الإسرائيلي استهدف مخازن تحوي مكونات تدعم برنامج إيران النووي

بدورها، كشفت مصادر استخباراتية غربية لوكالة رويترز أن تلك الغارات على دير الزور هي الأوسع منذ فترة طويلة.

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وكانت تلك الغارات أوقعت 40 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ نحو عامين.

من دير الزور إلى البوكمال

فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية-العراقية في بادية البوكمال.

كما طال القصف مستودعات ومعسكراً في أطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

ميليشيات ايرانية في دير الزور
ميليشيات ايرانية في دير الزور

وتسبّب القصف على المناطق الثلاث، وفق حصيلة جديدة للمرصد، بمقتل تسعة عناصر من قوات النظام، بالإضافة الى 24 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين. كذلك، أصيب 37 آخرون بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.

وجاءت تلك الضربات بعد أيام من استقدام "لواء فاطميون" الأفغاني الموالي لإيران أربع شاحنات محمّلة أسلحة إيرانية من الجانب العراقي، تمّ تفريغ حمولتها في مستودعات في المواقع المستهدفة.

إسرائيل والتموضع الإيراني

يذكر أن اسرائيل تكثّف منذ أشهر وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا".

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها لطالما كرّرت أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

عنصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان - أرشيفية من فرانس برس
عنصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان - أرشيفية من فرانس برس

وفي خطوة نادرة الحصول، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين في تقريره السنوي إنّه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

وسابقا شدد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في 18 نوفمبر، غداة إعلان اسرائيل عن قصفها "أهدافاً عسكرية لفيلق القدس الإيراني وجيش النظام السوري" في جنوب سوريا، على ان بلاده "ستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي".

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