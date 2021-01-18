هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد

بعدما كثر الحديث خلال الأونة الأخيرة عن نية دولية لإبعاد طهران عن الملف السوري، أفادت تقارير بأن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، استضافت الشهر الماضي، اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية روسية، تضمن بحث عدد من النقاط بينها مطالبة تل أبيب بإخراج إيران وميليشياتها من سوريا.

في التفاصيل، أفاد تقرير لـ"مركز جسور للدراسات" السوري، الاثنين، أن الاجتماع ضم من الجانب السوري مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك والمستشار الأمني في القصر بسام حسن، ومن الجانب الإسرائيلي غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وآري بن ميناشي الجنرال السابق في "الموساد" بحضور قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكوف.

العودة للجامعة العربية شرط

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق أو تل أبيب على هذه المعلومات.

وقال المركز إن الوفد السوري طلب تسهيل العودة إلى الجامعة العربية، والحصول على مساعدات مالية لسداد الديون الإيرانية، ووقف العقوبات الغربية لفتح المجال أمام دمشق لإخراج إيران، مشيراً إلى أن المطالب الإسرائيلية شملت "إخراج إيران وحزب الله وميليشيات طهران بشكل كامل وتشكيل حكومة تضم المعارضة وإعادة هيكلة الأمن والمؤسسة العسكرية وإعادة الضباط المنشقين بضمانات".

علاقات مباشرة

وتابع التقرير أنه لم ينته الاجتماع لاتفاقيات محددة، إلا أنه يشكل بداية مسار تدفع روسيا باتجاهه ويتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في عام 2021، حيث ترى موسكو أن بناء علاقة مباشرة بين النظام وإسرائيل.

يشار إلى أن روسيا كانت توصلت مع أميركا في منتصف 2018 لاتفاق قضى بإعادة قوات النظام إلى جنوب سوريا وعودة القوات الدولية لفك الاشتباك إلى الجولان.

من جهتها، تدرك إيران، حسب التقرير، أن النظام يبحث عن مخارج تعيده إلى المنظومة الدولية وتساعده للتخلص من القيود الإيرانية والروسية أو إحداها، لذلك فإن طهران تسعى إلى عرقلة جهود النظام، وسبق أن عرقلت جهود روسية التي تنسق هذه التوجهات.

قواعد إسرائيلية جديدة

يذكر أن إسرائيل كانت شنت الثلاثاء الماضي بدعم أميركي غارات هي الأعنف على مواقع إيرانية وسورية شمال شرقي سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا، وأطلق أكثر من 500 قذيفة وصاروخ ذكي خلال العام الماضي، ذلك بهدف منع تموضع إيران في سوريا.

إلى ذلك، يعتقد أن الجانب الإسرائيلي يريد وضع "قواعد جديدة" مع تسلُم إدارة جو بايدن التي يعتقد أنها بصدد التفاوض مع طهران حول البرنامج النووي.