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سوريا.. تحذيرات كردية من استعدادات تركية لشن هجوم واسع

عين عيسى.. اشتباكات بين فصائل سورية موالية لتركيا والقوات الكردية
أرشيفية
تركيا

سوريا.. تحذيرات كردية من استعدادات تركية لشن هجوم واسع

عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ آذار الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لحوالي 10 آلاف جندي تركي

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دبي - العربية.نت

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حذر الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي من عدوان تركي على المنطقة، موضحا أن "أي هجوم يعني حربا جديدة لا نهاية لها".

وفي تصريحات لوكالة أنباء هاوار الكردية، قال العاصي إن "القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا سترد على أي هجوم تركي محتمل".

وتابع: "إذا قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط بل ستكون حربا مفتوحة على كامل الحدود".

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وذكر العاصي خلال حديثه، فشل الهجمات التركية الأخيرة على عين عيسى وقال: "تركيا فشلت لأكثر من مرة رغم محاولاتها في عين عيسى، ولم تتمكن من احتلال أية بقعة من تلك البلدة أو التقدم خطوة فيها".

وكان رتل تركي جديد دخل نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أسابيع، بأن القوات التركية باشرت إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محيط عين عيسى شمالي الرقة، حيث بدأت بأعمال الحقر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر تشرين الثاني الفائت.

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