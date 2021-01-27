.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تجنيد مقابل الدولارات.. حزب الله يستغل شبان دير الزور

قوات من ميليشيا حزب الله في سوريا
قوات من ميليشيا حزب الله في سوريا

تجنيد مقابل الدولارات.. حزب الله يستغل شبان دير الزور

ميليشيا جديدة في شرق سوريا تتبع للحرس الثوري وتضم في صفوفها سوريين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ حزب الله باستغلال الوضع الاقتصادي والأوضاع المادية الصعبة في دير الزور السورية على ما يبدو، مستغلاً الشباب المحتاجين للزج بهم في صفوفه للقتال.

العراق.. انفجارات العراق ميليشيات العراق العراق.. انفجارات "غامضة" في مواقع لميليشيا حزب الله

فقد أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء بأن ميليشيا "حزب الله" اللبناني افتتحت باب الانتساب لصفوفها في مقرها ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير الزور والذي تتقاسمه مع قوات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام في سوريا.

150 دولاراً

وأعلن الحزب منح مرتب شهري للمنتسب قدره 150 دولارا أميركيا، ما جعل المقر يشهد إقبالاً للشبان بسبب ارتفاع قيمة الأموال الممنوحة مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

وبحسب المعلومات، لم تقتصر أفعال الميليشيا على سوريا، بل باتت تتبع نفس الإجراءات في لبنان منذ فترة، حيث أشارت مصادر إلى أن حزب الله بدأ ينشر إعلانات تدعو للانخراط في صفوفه، وذلك للشح الكبير بالعناصر البشرية في صفوفه.

من ميليشيا الدفاع الوطني سوريا
من ميليشيا الدفاع الوطني سوريا

ميليشيا جديدة

وسلط تقرير المرصد الضوء على ميليشيا محلية جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الميادين، بدأت عملها منذ قرابة الأربعة أشهر، حيث عمد عنصر من قوات "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام، إلى تشكيل ميليشيا محلية تابعة لـ "الحرس الثوري الإيراني"، تحت مسمى لواء "السيدة زينب"، وذلك بعد تلقيه دعماً مالياً وعسكرياً من قيادة الحرس الثوري.

قوات من الحرس الثوري الإيراني في سوريا
قوات من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

وقد تجاوز عدد المنتسبين إلى صفوف الميليشيا حتى اللحظة "100" شخص جلهم من أبناء مدينة الميادين وريفها شرقي دير الزور، حيث تقدم الميليشيا راتبا شهريا للمنتسب يقدر بنحو "100" ألف ليرة سورية، والذي يعتبر من ضمن أعلى الرواتب التي تُقدمها الميليشيات المحلية الموالية لإيران لمنتسبيها في المنطقة، إضافة إلى سلل غذائية توزع بشكل شهري للمنتسبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد