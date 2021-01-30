.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف السوريين

Department of Homeland Security washington
المجمّع حيث تقع وزارة الأمن الداخلي في واشنطن (أرشيفية)
أميركا وبايدن

الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف السوريين

واشنطن سمحت أيضاً لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات للحصول على هذه الوضعية

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مدّدت الولايات المتحدة أمس الجمعة العمل بإجراء مؤقّت يسمح لآلاف السوريين الذين تشهد بلادهم حرباً، بأن يبقوا على الأراضي الأميركية رغم انتهاء تأشيراتهم.

و"حالة الحماية المؤقّتة" (تي. بي. إس) التي مدّدها القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي ديفيد بيكوسكي تسمح لنحو 6700 سوري، كانوا سيُضطرّون إلى المغادرة، بأن يبقوا في الولايات المتحدة حتى سبتمبر 2022. يذكر أن هذه الحماية كانت ستنتهي في 31 مارس المقبل.

فياضانات في مخيم للنازحين السوريين في إدلب في يناير الجاري
فياضانات في مخيم للنازحين السوريين في إدلب في يناير الجاري

كما سمحت الولايات المتحدة لـ1800 سوري إضافي بأن يُقدّموا طلبات للحصول على هذه الوضعية.

وقال بيكوسكي إن الحرب "تمنع المواطنين السوريين من العودة بأمان" إلى بلادهم. واعتبر أن "الحرب الأهلية السورية تواصل تسليط الضوء على الاستهداف المتعمّد للمدنيّين واستخدام الأسلحة الكيمياوية.. وتجنيد الأطفال" وأوجدت حالةً من "انعدام الأمن الغذائي" و"محدوديّة الوصول إلى الماء والرعاية الطبية".

من داخل مستشفى متهالك في إدلب (أرشيفية)
من داخل مستشفى متهالك في إدلب (أرشيفية)
اللجنة الدستورية السورية تفشل بمهمتها.. وبيدرسن يتوجه لدمشق سوريا سوريا والأسد اللجنة الدستورية السورية تفشل بمهمتها.. وبيدرسن يتوجه لدمشق

وهي خطوة، تأتي في وقت مبكر من رئاسة جو بايدن، تتماشى مع برنامجه الأوسع المؤيد للهجرة. وتعهد بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير، بنهج أكثر تسامحاً مع اللاجئين والمهاجرين.

وعلى الرغم من موقف الرئيس السابق دونالد ترمب المتشدد من الهجرة، مددت إدارته الحماية مرتين للسوريين بسبب استمرار النزاع المسلح ومحدودية الحصول على الرعاية الطبية في سوريا. لكن ترمب لم يسمح بالتحاق متقدمين جدد بالبرنامج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد