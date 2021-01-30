المرصد السوري: 6 قتلى و14 جريحاً جراء انفجار في عفرين

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين، عصر اليوم السبت، إلى 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط المدينة، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 14 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بانفجار سيارة مفخخة ضمن حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل اثنين، أحدهما طفل، وإصابة أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية.

ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة، ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.