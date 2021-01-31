بتفجيرين منفصلين.. مقتل 11 شخصاً في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل 11 شخصاً بينهم ستة مدنيين في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة اعزاز وآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال سوريا.

في التفاصيل، أكد المرصد مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة اعزاز ما أسفر أيضاً عن إصابة 22 آخرين.

بدوره، أشار مراسل فرانس برس في اعزاز، بأن سيارة اشتعلت في مكان الحادث تصاعد منها دخان أسود بينما هرع المارة حولها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء.

مقتل 5

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزا لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب ما أدى إلى مقتل 5 منهم على الأقل.

وأدى تفجير سيارة مفخخة السبت، إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وفي 2 كانون الثاني/يناير، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة راس العين الحدودية ما أدى الى قتلى وجرحى.

يشار إلى أن مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها، عادة ما تشهد تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم داعش ومقاتلين أكراد.