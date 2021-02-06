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قسد تسقط طائرة استطلاع تركية شمال سوريا

إسقاط طائرة استطلاع تركية

قسد تسقط طائرة استطلاع تركية شمال سوريا

قسد تستهدف تجمعات تركية بالصواريخ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أسقطت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم السبت، طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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إلى ذلك، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس، قصفاً صاروخياً استهدف تجمعات القوات التركية في 3 قواعد عسكرية تنشئها قرب طريق الـm4، إضافة إلى قاعدة معلق في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

كما أشار المرصد السوري أمس، إلى إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـm4 بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10، في كل من قرية معلق المقابلة لناحية عين عيسى، وأخرى مقابل استراحة صقر غربي عين عيسى بـ2 كيلومتر، وقاعدة في قرية الصيدا شمال عين عيسى، وقاعدة أخرى مقابل استراحة النخيل شرقي الناحية بـ2 كيلو متر، وبالقرب من قرية جهبل، وقاعدتين تبعدان نحو 4 كيلومترات عن مركز ناحية عين عيسى.

وشهدت بلدة عين عيسى وريفها أواخر العام الماضي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا التي سعت للتقدم باتجاه البلدة.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على بلدة عين عيسى الاستراتيجية، فيما تنتشر نقاط مراقبة للقوات الروسية وقوات الحكومة السورية بمحاذاة الطريق الدولي الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" والفصائل التابعة لتركيا.

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