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البنتاغون يعدّل "هدف" تواجد القوات الأميركية في سوريا

US soldiers gather around their military vehicles near Omar oil field in the eastern Syrian Deir Ezzor province on March 23, 2019, after US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) announced the total elimination of the Islamic State (IS) group's last bastion in eastern Syria. Kurdish-led forces pronounced the death of the Islamic State group's nearly five-year-old caliphate early on March 23 after flushing out diehard jihadists from their very last bastion in eastern Syria. In Al-Omar, an oil field used as the main SDF staging base for the final phase of the assault, fighters in their best fatigues laid down their weapons and broke into song and dance.
قوات أميركية قرب حقل عمر النفطي في دير الزور في 2019 (أرشيفية)
سوريا والأسد

البنتاغون يعدّل "هدف" تواجد القوات الأميركية في سوريا

يُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً

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واشنطن – فرانس برس

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الاثنين أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، إذ إنّ واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم داعش، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي للصحافيين إن "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

وأضاف، ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا، إن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري، "هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا.. هذا هو سبب وجودهم هناك".

آلية عسكرية أميركية خلال دورية مشتركة مع تركيا في تل أبيض في سبتمبر 2019 (أرشيفية)
آلية عسكرية أميركية خلال دورية مشتركة مع تركيا في تل أبيض في سبتمبر 2019 (أرشيفية)

ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأميركي في أيّ استغلال للنفط السوري.

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديمقراطية"، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قرب حقل نفطي في دير الزور (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قرب حقل نفطي في دير الزور (أرشيفية)
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وفي العام 2020 تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" والإدارة الذاتية الكردية يتيح لقوات سوريا الديمقراطية الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.

وكان ترمب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".

ودفعت الإدارة الأميركية عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري. وأكد البنتاغون أن وجود قواته في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم داعش والسماح لقوات سوريا الديمقراطية بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.

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