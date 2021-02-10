.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد اتهامها بالفساد.. بثينة شعبان تظهر بصورة مع الأسد

شعبان والأسد

بعد اتهامها بالفساد.. بثينة شعبان تظهر بصورة مع الأسد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – عهد فاضل

نشر في: آخر تحديث:

استهلت لونا الشبل، الإعلامية المعينة حديثا، مستشارة للأسد، نشاطها، بلقاء مسؤول إيراني، زار دمشق، اليوم الأربعاء، واجتمع برئيس النظام السوري بشار الأسد.

وبحسب وكالة"سانا" التابعة للنظام، فقد تم الإعلان عن الصفة التي تحملها المستشارة الجديدة، وهي "مستشارة خاصة" لبشار الأسد، كالصفة التي تحملها، بثينة شعبان، أيضا، وبحضور الاثنتين، اليوم، لدى استقبال رئيس النظام، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني.

اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة سوريا اتهام بالفساد يطال مستشارة الأسد.. بثينة شعبان في ورطة

صفتان مماثلتان

وعلى ما نشرته صفحة رئاسة النظام، على فيسبوك، فقد أظهرت صورة، وجود شعبان، إلى يساره، مباشرة، فيما بدت لونا الشبل، بذات الجهة، في الصورة ذاتها، إنما من الناحية الأبعد، ويفصلها عن الأسد، شعبان، وبشار الجعفري الذي أصبح نائب وزير خارجية النظام، منذ فترة.

وبحسب التعريف الذي قدمته "سانا" للشبل وشعبان، فإن الاثنتين تحملان صفة "مستشارة خاصة" في "رئاسة الجمهورية".

وكانت شعبان تعرضت لحملة واسعة، في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، شنها بعض أنصار النظام، واتهمت فيها، بالفساد، قام النظام على إثرها، بحملة توقيفات طالت ناشطين كثراً، كان من بينهم يونس سليمان، مدير "مواطنون مع وقف التنفيذ" الصفحة الفيسبوكية الموالية، والتي توجهت باتهام صريح، وبالاسم، لبثينة شعبان، بالفساد.

يشار إلى أن سلطات أمن النظام، أفرجت عن مدير "مواطنون مع وقف التنفيذ"، بعد اعتقاله عدة أيام، على أن يخضع لمحاكمة قضائية، بحسب ما ذكره الناشط المذكور، في تدوينة سابقة له، على حساب مجموعته على الموقع الاجتماعي، فيسبوك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هل يطلق ترمب حزبا جديدا؟
هل يطلق ترمب حزبا جديدا؟

اكتشف المزيد