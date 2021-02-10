بعد اتهامها بالفساد.. بثينة شعبان تظهر بصورة مع الأسد

استهلت لونا الشبل، الإعلامية المعينة حديثا، مستشارة للأسد، نشاطها، بلقاء مسؤول إيراني، زار دمشق، اليوم الأربعاء، واجتمع برئيس النظام السوري بشار الأسد.

وبحسب وكالة"سانا" التابعة للنظام، فقد تم الإعلان عن الصفة التي تحملها المستشارة الجديدة، وهي "مستشارة خاصة" لبشار الأسد، كالصفة التي تحملها، بثينة شعبان، أيضا، وبحضور الاثنتين، اليوم، لدى استقبال رئيس النظام، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني.

صفتان مماثلتان

وعلى ما نشرته صفحة رئاسة النظام، على فيسبوك، فقد أظهرت صورة، وجود شعبان، إلى يساره، مباشرة، فيما بدت لونا الشبل، بذات الجهة، في الصورة ذاتها، إنما من الناحية الأبعد، ويفصلها عن الأسد، شعبان، وبشار الجعفري الذي أصبح نائب وزير خارجية النظام، منذ فترة.

وبحسب التعريف الذي قدمته "سانا" للشبل وشعبان، فإن الاثنتين تحملان صفة "مستشارة خاصة" في "رئاسة الجمهورية".

وكانت شعبان تعرضت لحملة واسعة، في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، شنها بعض أنصار النظام، واتهمت فيها، بالفساد، قام النظام على إثرها، بحملة توقيفات طالت ناشطين كثراً، كان من بينهم يونس سليمان، مدير "مواطنون مع وقف التنفيذ" الصفحة الفيسبوكية الموالية، والتي توجهت باتهام صريح، وبالاسم، لبثينة شعبان، بالفساد.

يشار إلى أن سلطات أمن النظام، أفرجت عن مدير "مواطنون مع وقف التنفيذ"، بعد اعتقاله عدة أيام، على أن يخضع لمحاكمة قضائية، بحسب ما ذكره الناشط المذكور، في تدوينة سابقة له، على حساب مجموعته على الموقع الاجتماعي، فيسبوك.