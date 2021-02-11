.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا

قصف على مواقع إيرانية في البوكمال-دير الزور(أرشيفية)
ميليشيات إيران

درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا

عملية الاستهداف وقعت بالقرب معبر عسكري غير شرعي بين العراق وسوريا، تستخدمه الميليشيات للتنقل بين البلدين.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة مجهولة عمدت، صباح اليوم الخميس، إلى استهداف سيارة تحمل شحنة أسلحة قادمة من العراق، وذلك بالقرب من معبر عسكري غير شرعي بين العراق وسوريا، تستخدمه الميليشيات للتنقل بين البلدين وإدخال التعزيزات والشحنات منه، قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ودوت انفجارات عنيفة بالمنطقة عقب استهداف السيارة المحملة بذخيرة وسلاح، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

أغلى مدمرة أميركية في العالم ستحصل على صواريخ أسرع من الصوت علم أغلى مدمرة أميركية في العالم ستحصل على صواريخ أسرع من الصوت

وكان المرصد السوري قد أشار في الثالث من الشهر الجاري إلى قصف إسرائيلي استهدف مزارع تتواجد فيها ميليشيات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامناً مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام، والذي تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع.

وقبل أيام وصلت ميليشيا جديدة موالية لإيران إلى مدينة البوكمال، قادمة من محافظة حلب، بغية الانتشار في المنطقة وعند الحدود مع العراق، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووصل عشرات العناصر من ميليشيا "فوج الحاج قاسم سليماني" وهي ميليشيا مستحدثة منذ أشهر قليلة في منطقتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، تضم عناصر محليين من أبناء الطائفة الشيعية، وجاء استقدام الميليشيا إلى البوكمال، بغية تعزيز نقاط الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في بادية البوكمال وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد