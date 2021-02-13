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12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

Internally displaced Syrians prepare food at a camp in the Northern Aleppo countryside, Syria December 20, 2020. Picture taken December 20, 2020. REUTERS/Mahmoud Hassano
نازحة سورية تطهو الطعام في مخيم بحلب في ديسبمر 2020
اقتصاد سوريا

12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد في 2021 أعلى 33 مرة من متوسط 5 سنوات قبل الحرب

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بيروت – فرانس برس

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60% من السكان في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي"، بناءً على نتائج تقييم أجري في أواخر عام 2020.

جندي في النظام السوري يمر في معرة النعمان المدمرة حاملاً مواد غذائية في يناير 2020
جندي في النظام السوري يمر في معرة النعمان المدمرة حاملاً مواد غذائية في يناير 2020

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 مليون شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة "فرانس برس" بأن "المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى".

وتابعت: "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

طفل سوري في حلب يحمل علبة مساعدات غذائية في ابريل 2019
طفل سوري في حلب يحمل علبة مساعدات غذائية في ابريل 2019

ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد.

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وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري، كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وقالت لوسون إن "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

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