أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأميركية عمدت الجمعة إلى إعادة التموضع في شرقي الحسكة.

وبحسب المرصد، قامت القوات الأميركية بإفراغ نقاطها في صوامع تل علو ضمن منطقة اليعربية، وانتقلت إلى القاعدة العسكرية التي قامت بإنشائها قبل أشهر، وذلك في إطار التحركات المتواصلة للقوات الأميركية في منطقة شمال شرق سوريا.

وكان المرصد السوري قد أكد في يوليو الماضي أن القوات الأميركية حولت مطارا زراعيا في ريف اليعربية (تل كوجر) شرق الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها، إضافة إلى إنشاء مهبط للحوامات وطائرات الشحن. كما حصنت القوات الأميركية القاعدة الجديدة بالكتل الاسمنتية والسواتر الترابية.

وأشار المرصد السوري في الثامن من الشهر الجاري، إلى قافلة للتحالف الدولي ضد داعش (الذي تقوده الولايات المتحدة) دخلت إلى الأراضي السورية، قادمةً من إقليم كردستان العراق.

ودخلت عبر معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد التحالف الدولي في ريفي الحسكة ودير الزور.

وتعد هذه القافلة العاشرة التي تدخل الأراضي السورية للتحالف الدولي والقوات الأميركية منذ بداية هذا العام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 فبراير دخول قافلة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتألفت حينها القافلة من 50 سيارة عسكرية وشاحنة، وضمت معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.