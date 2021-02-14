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التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بريف الحسكة

قافلة للتحالف تدخل الأراضي السورية - نقلا عن المرصد السوري

التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية بريف الحسكة

50 شاحنة جديدة تابعة للتحالف الدولي تدخل منطقة شمال شرقي سوريا وسط ترقب لإنشاء قاعدة جديدة عند مثلث العراق - سوريا - تركيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وسط ترقب لإنشاء قاعدة جديدة عند مثلث العراق-سوريا-تركيا، دخلت 50 شاحنة جديدة تابعة للتحالف الدولي، الأحد، منطقة شمال شرقي سوريا.

ورصد المرصد بعد ظهر اليوم دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 50 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي.

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كما تعد هذه القافلة الحادية عشرة التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي والقوات الأميركية خلال هذا العام.

إلى ذلك، يعتزم التحالف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له بمنطقة عين ديوار بريف الحسكة، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد كشف في 8 الشهر الجاري، دخول قافلة للتحالف دخلت إلى الأراض السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد التحالف في ريفي الحسكة ودير الزور.

كما دخلت قافلة في 6 فبراير الجاري، تابعة للتحالف الدولي، إلى الأراضي السورية وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث تتألف من 50 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.

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