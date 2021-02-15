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جديد غارات إسرائيل بدمشق.. سر الشحنة والأقمار الصناعية

مطار دمشق

جديد غارات إسرائيل بدمشق.. سر الشحنة والأقمار الصناعية

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية مستهدفة مخازن أسلحة ومقار تابعة لقوات إيرانية في سوريا، كشفت معلومات تفاصيل جديدة عن توقيت الغارات الأخيرة التي استهدفت فجر اليوم الاثنين محيط العاصمة السورية.

فقد أفاد مراسل العربية بأن الغارات الإسرائيلية بدأت عند ١:١٨ فجرا واستمرت أكثر من نصف ساعة.

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شحنة و صور أقمار اصطناعية

كما أتت تلك الغارات بعد وصول طائرة شحن إيرانية أمس الأول إلى مطار دمشق.

إلى ذلك، أعقبت تسريب صور أقمار اصطناعية تبيّن حاويات للأمم المتحدة في مطار دمشق تستغلها إيران لتخزين أسلحة.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات أسفرت عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران، بعدأن استهدفت مواقع الفرقة الرابعة على طريق دمشق-بيروت السريع.

الثانية بـ 10 أيام

يشار إلى أن هذه الغارات هي الثانية خلال عشرة أيام والخامسة منذ بدء العام.

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فقد كثفت إسرائيل غاراتها على مواقع لإيران في سوريا منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

فيما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي أن التحدي الأكبر على الجبهة الشمالية هو وصول الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

إلى ذلك، تزامن شن الغارات مع إطلاق مناورة مفاجئة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.

استهداف مواقع القوات الإيرانية

يذكر أن إسرائيل كثّفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي في ديسمبر الماضي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

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