شنت القوات التركية مساء اليوم الأربعاء قصفاً على محيط مخيم للنازحين في ريف حلب بشمال سوريا، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين (غرب بلدة مارع) قصفت محيط قرية تل قراح ومحيط مخيم سردم للنازحين في قرية تل سوسين، الواقعتين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بدوره، أكد تلفزيون "روناهي الكردي" أن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفا تل سوسين في ريف حلب بشكل مكثف.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل شاب وإصابة آخرين في 15 فبراير الحالي جراء قصف مدفعي نفذته "قوات مجلس الباب العسكري" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" على قرية أم عدسة والسكرية. تزامناً مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية على مناطق في قرية كفركلبين، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.