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قصف تركي على محيط مخيم للنازحين في ريف حلب

A Turkish military infantry-fighting vehicle (IFV) is seen along the M4 highway, which links the northern Syrian provinces of Aleppo and Latakia, before incoming joint Turkish and Russian military patrols (as per an earlier agreed upon ceasefire deal) in the village of al-Nayrab, about 14 kilometres southeast of the city of Idlib and seven kilometres west of Saraqib in northwestern Syria on March 15, 2020. Russian President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan reached a deal on March 5 to create a security corridor with joint Turkish and Russian patrols starting on March 15 along the key M4 highway in northern Syria, which runs roughly parallel to the border with Turkey, from northeastern Kurdish-controlled regions to the Mediterranean coast.
قوات تركية في ريف حلب (أرشيفية)
التدخل التركي

قصف تركي على محيط مخيم للنازحين في ريف حلب

وسائل إعلام كردية أكدت أن قصفاً مكثفاً طال تل سوسين ما أسفر عن وقوع خسائر مادية

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دبي – العربية.نت

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شنت القوات التركية مساء اليوم الأربعاء قصفاً على محيط مخيم للنازحين في ريف حلب بشمال سوريا، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين (غرب بلدة مارع) قصفت محيط قرية تل قراح ومحيط مخيم سردم للنازحين في قرية تل سوسين، الواقعتين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بدوره، أكد تلفزيون "روناهي الكردي" أن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفا تل سوسين في ريف حلب بشكل مكثف.

فصائل موالية لتركيا في ريف حلب (أرشيفية)
فصائل موالية لتركيا في ريف حلب (أرشيفية)
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وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل شاب وإصابة آخرين في 15 فبراير الحالي جراء قصف مدفعي نفذته "قوات مجلس الباب العسكري" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" على قرية أم عدسة والسكرية. تزامناً مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية على مناطق في قرية كفركلبين، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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