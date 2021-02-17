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بعد رفض إيران إخلاءه.. روسيا تنسحب من مطار T4 السوري خشية الغارات

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مطار تيفور العسكري في سوريا

بعد رفض إيران إخلاءه.. روسيا تنسحب من مطار T4 السوري خشية الغارات

الميليشيات الإيرانية رفضت مطلباً روسياً بإخلاء المطار مبررةً ذلك بأنَّ تواجدها داخل التيفور سبق تواجد القوات الروسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استكملت القوات الروسية، الثلاثاء، عملية انسحابها من مطار التيفور العسكري شرق حمص، إلى مطار تدمر العسكري ومستودعات مهين.

وقال مصادر خاصة لموقع "عين الفرات" إن القوات الروسية أخلت مطار التيفور العسكري بشكل كامل، حيث سحبت 16 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر والأسلحة الثقيلة، بالإضافة لسبع عربات عسكرية وأربع ناقلات جند لتدخل مطار تدمر العسكري عبر الطريق الشرقي.

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وأكدت المصادر بأنَّ الانسحاب جاء بعد رفض الميليشيات الإيرانية توجيهات قاعدة حميميم الروسية بضرورة الخروج من المطار لتقليل احتمالية تعريضه للغارات الجوية الإسرائيلية.

وأوضحت بأنَّ مطار التيفور سيبقى عقب الانسحاب الروسي تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، مما سيجعله عرضةً للغارات الجوية الإسرائيلية التي تهدف إسرائيل من ورائها لمنع تحويل المطار إلى قاعدة عسكرية قد تكون الأكبر لإيران شرق حمص.

وكانت الميليشيات الإيرانية رفضت، بالثالث من الشهر الحالي، مطلباً لقاعدة حميميم الروسية بإخلاء المطار، مبررةً ذلك بأنَّ تواجدها داخل التيفور سبق تواجد القوات الروسية، وبالتالي على الأخيرة مغادرة المطار، لتبدأ بعدها روسيا بإرسال تعزيزات نحو المطار انتهت بالانسحاب.

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