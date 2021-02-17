مقتل 4 من قوات النظام بكمين لداعش على طريق دمشق ـ دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة السخنة في بادية حمص، إثر كمين نفذه عناصر تنظيم داعش على آليات تابعة لقوات النظام والميليشيات التابعة لها، كانت تسير على طريق دمشق-دير الزور.

ووفقًا للمصادر، فإن قوات النظام سارعت لاستدعاء مؤازرات إلى موقع الاشتباكات، لتجبر عناصر التنظيم على الانسحاب بعد أن تمكن الأخير من قتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام وميليشياتها.

ويأتي نشاط تنظيم داعش في ظل غياب تام للطائرات الحربية الروسية لأكثر من 48 ساعة عن قصف البادية، بينما نفذت طائرات مروحية وحربية تابعة للنظام السوري نحو 10 ضربات جوية في الـ48 ساعة الفائتة.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 15 شباط، مقتل 11 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة في اشتباكات مع التنظيم في ريفي دير الزور وحمص ضمن البادية خلال 24 ساعة فائتة، حيث قتل 6 من قوات النظام وميليشيا لواء القدس في الاشتباكات بمنطقة السخنة أقصى شرقي حمص، و5 من قوات النظام وميليشيا أسود العشائر في منطقة جبل البشري جنوب مدينة دير الزور.

وبذلك يرتفع عدد قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية لها منذ مطلع الشهر إلى 41. وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1323 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق "المرصد" كذلك مقتل 733 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.