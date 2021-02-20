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لقاعدة عسكرية جديدة.. التحالف يرسل تعزيزات نحو الحسكة

التحالف الدولي يرسل تعزيزات نحو الحسكة

لقاعدة عسكرية جديدة.. التحالف يرسل تعزيزات نحو الحسكة

توجهت شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأميركية في منطقة المالكية "ديريك" عند الحدود السورية – التركية

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دبي - العربية.نت

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يواصل التحالف الدولي إرسال المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة، ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا-تركيا-العراق، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

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وتوجهت شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأميركية في منطقة المالكية "ديريك" عند الحدود السورية – التركية، وذلك ضمن تحضيراتها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة عند مثلث سوريا – العراق – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، تزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية لدورية عسكري مؤلفة من 4 مدرعات وطائرتي هليكوبتر في المنطقة المُراد إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي بها في قرية عين ديوار.

وكان المرصد قد أشار في 14 فبراير إلى أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سوريا – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.

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