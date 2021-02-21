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المرصد: اشتباكات بين عناصر ميليشيا "السلطان مراد" التابعة لتركيا شمال حلب

قوات تركية في شمال سوريا
قوات تركية في شمال سوريا

المرصد: اشتباكات بين عناصر ميليشيا "السلطان مراد" التابعة لتركيا شمال حلب

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دبي _ العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات داخلية بين عناصر فرقة "السلطان مُراد" التابعة لتركيا، ضمن أحد معسكرات الفرقة في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا شمال حلب، مما أدى لإصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.

وكان المرصد قد ذكر أمس الأول أن انفجاراً وقع داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمال حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.

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وحسب مصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط.

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