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التحالف: لا زيادة بحجم قواتنا وقواعدنا في سوريا

US led coalition in Syria 1 (AFP)
آليات تابعة للتحلف في سوريا (أرشيفية)
داعش

التحالف: لا زيادة بحجم قواتنا وقواعدنا في سوريا

التحالف الدولي ضد داعش: نعمل إلى جانب ومن خلال شريكنا، قوات سوريا الديمقراطية، لتحقيق هزيمة التنظيم

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دبي – العربية.نت

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أكد التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأحد، أنه مهمته في شمال شرقي سوريا لم تتغير.

وأوضح متحدث باسم التحالف أنه "يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتحقيق هزيمة داعش".

وأوضح أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية بشكل منتظم لغرض إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية)
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية)

وشدد على أنه لم تتم زيادة حجم قوات التحالف في شمال شرقي سوريا، أو عدد قواعده.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال أمس السبت إن التحالف الدولي يواصل "إرسال المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة، ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا-تركيا-العراق".

وأضاف المرصد: "توجهت شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأميركية في منطقة المالكية "ديريك" عند الحدود السورية – التركية، وذلك ضمن تحضيراتها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة عند مثلث سوريا – العراق – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، تزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات وطائرتي هليكوبتر في المنطقة المُراد إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي بها في قرية عين ديوار".

وكان المرصد قد أشار في 14 فبراير إلى أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سوريا – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.

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