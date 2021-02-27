سوريا.. مقتل 6 وإصابة 12بانفجار لغمين بريف حماة الشرقي

تواصل مخلفات الحرب السورية حصدها لأرواح السوريين في مناطق متفرقة، ولاسيما ضمن ريف حماة الشرقي الذي يشهد انفجار ألغام بشكل يومي مخلفاً خسائر بشرية بين قتلى وجرحى.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري مقتل مواطنة وإصابة أخرى بجراح، جراء انفجار لغم أرضي في منطقة سد السيب بريف حماة الشرقي، كما قضى 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي أيضاً قرب قرية رسم الأحمر شرقي حماة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتلى والجرحى جميعهم عمال يعملون على جمع مادة "الكمأة" التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 448 شخصاً، بينهم 72 مواطنة و 144 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق "المرصد السوري" مقتل 98 شخصاً بينهم 45 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.