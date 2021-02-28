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دير الزور..انفجارات غامضة تهز أبرز مناطق ميليشيات إيران

ميليشيات إيران في دير الزور

دير الزور..انفجارات غامضة تهز أبرز مناطق ميليشيات إيران

انفجارات غامضة في دير الزور!

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دبي - العربية.نت

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هزت انفجارات عنيفة بادية البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، اليوم الأحد.

وتزامنت jg; الانفجارات مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في أنفاق دير الزور.. ميليشيات إيران تخفي صواريخها سوريا في أنفاق دير الزور.. ميليشيات إيران تخفي صواريخها

أتى ذلك، بعد يومين من الضربة الجوية الأميركية التي أدت لتدمير مواقع ونقاط محدثة عند أحد المعابر غير الشرعية مع العراق بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لتدمير 3 شاحنات للذخيرة تابعة لحزب الله العراقي تصادف دخولها إلى الأراضي السورية، فضلاً عن مقتل 22 من تلك الميليشيات بالضربة.

رد قاسٍ وعنيف

ووفقاً للمرصد فإن بعض الميليشيات الموالية لإيران تريد الرد على القصف الأميركي باستخدام الصواريخ التي جرى استقدامها مؤخراً وقصف القواعد والمواقع الأميركية على الضفة الأخرى من نهر الفرات، إلا أن قيادة الحرس الثوري الإيراني منعت ذلك منعاً باتاً، لأن الرد الأميركي سيكون قاسياً وعنيفاً.

هذا وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الأميركي على مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق من معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال شرقي دير الزور إلى 22، معظمهم من كتائب حزب الله العراقي.

من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)
من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)

أبرز مناطق نفوذ إيران

يذكر أن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق تعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا.

وتتمتع إيران بنفوذ عسكري في سوريا التي دخلتها من بوابة دعم النظام، وتعزّز نفوذها تدريجياً مع نشر ميليشيات مسلحة موالية لها من جنسيات عدة، ما شكل عامل قلق غربي، لا سيما من قبل واشنطن.

وفي حين يتركز تواجد المجموعات الموالية لإيران في ريف دير الزور على الضفة الغربية من نهر الفرات، تتمركز قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً على ضفته الشرقية.

فيما يقدر المرصد وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وتحديداً في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.

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