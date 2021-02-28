هبوط مروحية روسية اضطراريا بمنطقة نفوذ تركيا في الحسكة

هبطت مروحية روسية اضطراريا، اليوم الأحد، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي الحسكة في سوريا.

Предположительно, кадры эвакуации членов экипажа российского вертолета, совершившего вынужденную посадку на севере Сирии. pic.twitter.com/vtnEsYNQb9 — SwankyStas (@StasSwanky) February 28, 2021

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بهبوط اضطراري لإحدى المروحيات العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بريف الحسكة شمال سوريا.

وأكدت موسكو أن أفراد طاقم الطائرة على قيد الحياة، نافية ما تردد عن مقتل أحدهما، أثناء تنفيذ المروحية من طراز "مي-35" دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.

وهبطت الطائرة بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

دوريات مشتركة

كان المرصد السوري رصد، أمس السبت، دورية للقوات الروسية في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و4 حوامات.

كما تجولت دورية مماثلة في مناطق القامشلي والدرباسية وأبو راسين وصولًا إلى تل تمر بريف الحسكة.

وفي 25 فبراير، سيرت دورية روسية – تركية مشتركة، انطلقت من منطقة شيريك، بمشاركة 5 عربات روسية و4 تركية وسط تحليق طائرات مروحية روسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى ظهر العرب وكسرى وقيروان وتل دحيلة وكوكوند وهاجوغلي وعطيشان وقنيطرة وقرمانية غرب مدينة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تعود أدراجها إلى نقطة الانطلاق.