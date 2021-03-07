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مقتل 18 شخصاً في انفجار ألغام من مخلفات الحرب في وسط سوريا

A general view shows land mines laid down by what activists said were Islamic State fighters before their withdrawal from one of the villages near the al-Hawl area where fighting between rebel fighters from the Democratic Forces of Syria and Islamic State fighters are taking place in south-eastern city of Hasaka, Syria November 10, 2015. Picture taken November 10, 2015. REUTERS/Rodi Said
حقل ألغام من مخلفات داعش في الحسكة (أرشيفية)
سوريا والأسد

مقتل 18 شخصاً في انفجار ألغام من مخلفات الحرب في وسط سوريا

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشخاصاً يعملون بجمع الكمأة

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دمشق – فرانس برس

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قُتل 18 شخصاً على الأقل الأحد جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة الشرقي في وسط سوريا، وفق ما أفاد تلفزيون النظام السوري.

وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية التي تدخل منتصف الشهر الحالي عامها الحادي عشر.

لغم من مخلفات داعش في الرقة (أرشيفية)
لغم من مخلفات داعش في الرقة (أرشيفية)

ونقل تلفزيون النظام عن مدير مستشفى السلمية الوطني قوله إن "18 مواطناً" قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون "جراء انفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين بسيارتين في محمية رسم الأحمر في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وتعتبر دمشق كافة الفصائل التي قاتلتها خلال سنوات النزاع مجموعات "إرهابية".

ويُعتقد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار طال حافلة كانت تقل أشخاصاً يعملون بجمع الكمأة.

وتتكرر في هذه المنطقة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم داعش قبل طرده منها.

من عملية نزع الألغام في عين عيسى في الرقة (أرشيفية)
من عملية نزع الألغام في عين عيسى في الرقة (أرشيفية)

وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم داعش الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.

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ووفق تقرير لمنظمة "العمل بشأن العنف المسلح" صدر هذا العام، حصدت الألغام في يناير الماضي 5% من الضحايا المدنيين في سوريا.

ووقّع النظام السوري والأمم المتحدة في يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود نزع الألغام.

وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 387 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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