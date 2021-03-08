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إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

بشار الأسد وزوجته
سوريا والأسد

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

الوكالة الرسمية: إنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبراً عاجلاً أفادت فيه بإصابة رئيس النظام السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

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وذكر بيان للرئاسة السورية أن "الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة".

وقال البيان إن الأسد وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وأكد أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

يشار إلى أن الإعلان عن الإصابة تأتي بعد أسابيع من تقارير عن صفقة اللقاحات التي تلقاها النظام من إسرائيل مقابل الإفراج عن إسرائيلية كانت حاولت الدخول إلى سوريا.

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