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لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

Syria's President Bashar al-Assad and his wife Asma cast their vote inside a polling station during the parliamentary elections in Damascus, Syria in this handout released by SANA on July 19, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE
رئيس النظام السوري بشار الأسد مع زوجته (أرشيفية)
سوريا والأسد

لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

سورنا تساري نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية كان في زيارة استمرت يومين في العاصمة السورية دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين

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العربية.نت – عهد فاضل

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علمت "العربية.نت" من مصدر خاص، في دمشق، رفض الكشف عن اسمه، رجح بأن زيارة نائب الرئيس الإيراني، الأخيرة، إلى سوريا، توجت بلقاء مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلا أن ما وصفها بأسباب أمنية حالت دون الإعلان عن ذلك اللقاء، مرجحاً انتقال الفيروس المستجد كورونا، إلى الأسد، من أحد أعضاء الوفد الإيراني.

وكان سورنا تساري، نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، في زيارة استمرت يومين، في العاصمة السورية دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن فيها عن لقائه برئيس حكومة النظام، وبمسؤولين آخرين، إلا أن لقاءه بالأسد، لم يعلن، بسبب المكان الذي تم فيه اللقاء، حيث علم بأن الأسد، لم يكن يتحرك بتلك الفترة، بطريقة روتينية، ولأسباب أمنية استجدت على المنطقة، فتم اللقاء بنائب الرئيس الإيراني، بتجاوز البروتوكول، في مكان ما غير معروف ولا ينتمي، إلى مؤسسة الرئاسة السورية.

نائب الرئيس الإيراني لدى زيارته دمشق الأسبوع الماضي
نائب الرئيس الإيراني لدى زيارته دمشق الأسبوع الماضي

ويتوقع أن يكون الأسد، قد أصيب بعدوى كورونا، بذلك اللقاء، خاصة أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين التقوا الأسد، في الوفد الإيراني، إضافة إلى نائب الرئيس، بحسب مصدر "العربية.نت" الذي أكد أن آخر من التقاهم الأسد، من خارج دائرته الضيقة، هو الوفد الإيراني الذي قد يكون أحد أعضائه قد نقل الفيروس إلى الأسد.

مصادر أخرى، قالت لـ"العربية.نت" إن الأسد شارك بشكل غير معلن، بمراسم عزاء شخصيات قريبة منه، كانت قضت بكورونا، وقد يكون انتقال الفيروس لرئيس النظام، قد حدث في مثل تلك المشاركات، وسط ترجيح لسبب آخر، هو أن الأسد واظب في الفترة الأخيرة، على لقاء موظفين في مؤسساته، دون الإعلان عن تلك اللقاءات، بشكل رسمي، كلقائه إعلامييه، دون أن يكون خبراً من مؤسسات النظام، بل عبر إعلان شخصي من بعض الأشخاص الذين التقوه في قصره.

رئيس النظام السوري بشار الأسد (أرشيفية)
رئيس النظام السوري بشار الأسد (أرشيفية)
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا سوريا سوريا والأسد إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

وأعلنت مؤسسة رئاسة الأسد، اليوم الاثنين، عن إصابته وزوجته، أسماء، بالفيروس المستجد كورونا، دون أن تشير مصادر النظام، إلى الأشخاص الذين سبق والتقاهم الأسد، في الفترة الأخيرة.

وفي سياق إصابة الأسد، بالوباء، كان سبق له، واعتبر في خطاب أمام برلمانه الجديد، العام الماضي، بأن "البقاء للأقوى".

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، تجاهل الحديث عن حقيقة واقع الوباء في مناطق سيطرته، إلا أنه أشاد بنظرية "البقاء للأقوى" في معرض كلامه عن الأوبئة، قائلا: "عبر العصور، أتت الأوبئة وقضت على الملايين، وبقي الأقوى" وذلك في كلمته أمام أعضاء برلمانه، في شهر أغسطس الماضي، والتي ظهر فيها، وهو يعاني من متاعب صحية قال إنها بسبب هبوط في الضغط، فقطع كلمته، ثم عاد لإكمالها، ثانية.

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