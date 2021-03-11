25 غارة روسية على مناطق انتشار داعش في البادية السورية

استهدفت 4 طائرات حربية روسية صباح اليوم الخميس مناطق متفرقة من البادية السورية بغارات مكثفة، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت المقاتلات الروسية منذ ساعات الصباح الأولى نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية السورية.

وأفاد المرصد عن ورود "معلومات عن خسائر بشرية"، موضحاً أن روسيا تحاول "الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها بالقضاء عليه من الأرض".

وكان المرصد السوري أشار أمس الأربعاء إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وتنفيذها لغارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار تنظيم داعش وكهوف ومغارات يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب-حماة-الرقة، وتحديداً في بادية آثريا والرهجان بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.

ويأتي هذا القصف المستمر في إطار العمليات الجوية المكثفة للروس على المنطقة، حيث شنت تلك الطائرات أمس أكثر من 55 غارة جوية، أدت إلى مقتل 12 من عناصر داعش بالإضافة لتدمير آليات. وبذلك يرتفع إلى 43 تعداد قتلى التنظيم ممن قضوا جميعاً جراء أكثر من 280 غارة جوية روسية خلال 96 ساعة.

وأشار المرصد لحصيلة العمليات القتالية للفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم والتي تفيد بمقل 1354 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات تنظيم داعش.

في المقابل، وثّق المرصد مقتل 841 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.