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قصف تركي لمناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

A Turkish military infantry-fighting vehicle (IFV) is seen along the M4 highway, which links the northern Syrian provinces of Aleppo and Latakia, before incoming joint Turkish and Russian military patrols (as per an earlier agreed upon ceasefire deal) in the village of al-Nayrab, about 14 kilometres southeast of the city of Idlib and seven kilometres west of Saraqib in northwestern Syria on March 15, 2020. Russian President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan reached a deal on March 5 to create a security corridor with joint Turkish and Russian patrols starting on March 15 along the key M4 highway in northern Syria, which runs roughly parallel to the border with Turkey, from northeastern Kurdish-controlled regions to the Mediterranean coast.
قوات تركية في حلب (أرشيفية)
التدخل التركي

قصف تركي لمناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

القاعدة التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين قصفت بعشرات القذائف المدفعية أطراف تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري ومواقع في ناحية شيراوا

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دبي – العربية.نت

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قصفت القوات التركية في ريف حلب، اليوم السبت ولليوم الثاني على التوالي، مناطق انتشار القوات الكردية في المحافظة، بسحب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت القاعدة التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي بعشرات القذائف المدفعية أطراف تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة وأقيبة.

قوات كردية في حلب (أرشيفية)
قوات كردية في حلب (أرشيفية)

وبسحب المرصد، لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بدورها، أكدت وكالة أنباء "هاوار الكردية" قصف الجيش التركي ريف ناحية شيراوا بعفرين في حلب.

وكانت القواعد العسكرية التركية في ريف حلب قد استهدفت، أمس الجمعة، محيط مطار منغ العسكري ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

فصائل موالية لتركيا في حلب (أرشيفية)
فصائل موالية لتركيا في حلب (أرشيفية)
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وجاء ذلك بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

كما قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة الخميس، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.

وفي 8 مارس أيضاً، أكد المرصد وقوع قصف من القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات" على محيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

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