قصف تركي لمناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

قصفت القوات التركية في ريف حلب، اليوم السبت ولليوم الثاني على التوالي، مناطق انتشار القوات الكردية في المحافظة، بسحب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت القاعدة التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي بعشرات القذائف المدفعية أطراف تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة وأقيبة.

وبسحب المرصد، لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

بدورها، أكدت وكالة أنباء "هاوار الكردية" قصف الجيش التركي ريف ناحية شيراوا بعفرين في حلب.

وكانت القواعد العسكرية التركية في ريف حلب قد استهدفت، أمس الجمعة، محيط مطار منغ العسكري ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وجاء ذلك بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

كما قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة الخميس، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.

وفي 8 مارس أيضاً، أكد المرصد وقوع قصف من القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات" على محيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.