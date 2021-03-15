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إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

من ضواحي دمشق الشرقية يوم 9 مارس 2021 (رويترز)

إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

استنفار أمني كبير في العاصمة وريفها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفاد إعلام النظام السوري، الاثنين، عن إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف مدينة دمشق.

وأكد مقتل 3 واعتقال 3 آخرين خلال إحباط العملية.

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وتشهد العاصمة دمشق وريفها استنفاراً أمنياً كبيراً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من خلال التشديد على الحواجز، ونشر بعض الحواجز المؤقتة في الطرقات الفرعية والشوارع الرئيسية.

كما لفت المرصد إلى قيام حواجز النظام بإغلاق كافة الطرقات الفرعية والرئيسية المؤدية إلى مناطق الغوطة الغربية، بالإضافة للغوطة الشرقية، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات العناصر إلى الحواجز التي تفصل بين مناطق الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق.

إلى ذلك، أكد اعتقال أجهزة النظام الأمنية 3 أشخاص وقتل 3 آخرين في الغوطة الغربية.

ولم تعرف هوية الأشخاص الستة حتى اللحظة.

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