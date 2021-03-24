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روسيا تلين لهجتها.. عرض لتركيا حول الشمال السوري

الدرباسية سوريا(فرانس برس)دوريات تركية روسية مشتركة في
دوريات روسية تركية مشتركة شمال سوريا (فرانس برس)

روسيا تلين لهجتها.. عرض لتركيا حول الشمال السوري

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دبي - العربية.نت

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بعد التوتر الذي ساد العلاقات بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المركز الروسي للمصالحة السورية قوله إن روسيا اقترحت على تركيا أن تعيد فتح 3 معابر في إدلب وحلب بسوريا اعتبارا من 25 مارس/آذار بسبب الوضع الإنساني الصعب هناك.

قواتها تأهبت شمال سوريا.. تركيا تستدعي سفير روسيا سوريا قواتها تأهبت شمال سوريا.. تركيا تستدعي سفير روسيا


في التفاصيل، أفاد نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان، أنه وجه على خلفية صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل سوريا مقترحا إلى الجانب التركي حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب.

شاحنات إنسانية وخروج النازحين

وأوضح كاربوف أن الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتبارا من 25 مارس/آذار.

جاءت هذه التطورات بعد ساعات من استدعاء تركيا السفير الروسي للتعبير عن اعتراضها ومخاوفها بشأن تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا بعد أن قصفت طائرات روسية بلدات قرب الحدود التركية ومستشفى في المنطقة.

وتعود الأزمة في الشمال السوري إلى الأيام الماضية، حين بدأت باتهام تركيا دفاعات النظام السوري بضرب صهاريج نفط في مناطق سيطرتها شمال سوريا، ما أشعل حرائق طالت مساحات واسعة من تلك المنطقة، إلى أن استدعت الروس مطالبة بوقف الهجمات.

توتر بالعلاقات يطل السفراء

فما كان من روسيا إلا أن قصفت طائراتها مساء الأحد الماضي، مناطق قريبة من بلدات كثيفة السكان ومخيمات بشمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، وذلك في أول هجوم من نوعه هذا العام، حسب ما أكده شهود ومصادر في المعارضة.

دوريات روسية تركية مشتركة شمال سوريا (فرانس برس)
دوريات روسية تركية مشتركة شمال سوريا (فرانس برس)

وعلى هذا الأساس، استدعت أنقرة، الثلاثاء، السفير الروسي لمناقشة الأوضاع جنوب أراضيها.

يشار إلى أن مناطق واسعة من شمال سوريا تطال محافظات إدلب، وأماكن من حلب، والرقة، والحسكة، تخضع لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها أنقرة منذ عام 2016.

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