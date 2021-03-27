مقتل 6 عناصر من داعش في ضربات جوية روسية شرق حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان غارات جوية مكثفة نفذتها المقاتلات الروسية، على مواقع انتشار وتحركات تنظيم "داعش" في محيط طريق أثريا من جهة ريف حماة الشرقي.

وبحسب مصادر السوري، فقد تمكنت الضربات الروسية من قتل 6 من عناصر التنظيم بالإضافة إلى تدمير بعض الآليات التابعة للتنظيم في المنطقة، تزامنًا مع استمرار تحليق الطيران الروسي فوق عموم البادية السورية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم إلى أن عدة طائرات روسية تناوبت منذ مساء الأمس الجمعة، وحتى صباح اليوم السبت على استهداف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في عموم البادية السورية، في حين واصلت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حملات التمشيط ضد خلايا التنظيم في بادية حماة وحمص والرقة، وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، إلى استهداف المقاتلات الروسية، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها خلايا تنظيم "داعش" في بادية السخنة شرق حمص، وسط إقلاعات متتالية للطيران الروسي من مطار حميميم باتجاه البادية السورية.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1369 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن للتنظيم في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.