.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوريا.. تعافي بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

بشار الأسد وزوجته

سوريا.. تعافي بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري: بشار وأسماء الأسد سيزاولان عملهما بشكل طبيعي انطلاقاً من اليوم الثلاثاء

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري بأن بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد قد تعافيا من فيروس كورونا، وأن نتائج الفحص الطبي جاءت سلبية. وأضافت الوكالة أن بشار وأسماء الأسد سيزاولان عملهما بشكل طبيعي انطلاقاً من اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، الثلاثاء، إن بشار الأسد وزوجته أسماء قد تعافيا من كوفيد-19 وجاءت نتيجة فحوص أجريت لهما سلبية.

وأضافت "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد