سوريا.. تعافي بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري بأن بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد قد تعافيا من فيروس كورونا، وأن نتائج الفحص الطبي جاءت سلبية. وأضافت الوكالة أن بشار وأسماء الأسد سيزاولان عملهما بشكل طبيعي انطلاقاً من اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، الثلاثاء، إن بشار الأسد وزوجته أسماء قد تعافيا من كوفيد-19 وجاءت نتيجة فحوص أجريت لهما سلبية.

وأضافت "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".