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كورونا يفتك بميليشيات إيران.. مستشفى الميادين يفيض

من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)
من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)

كورونا يفتك بميليشيات إيران.. مستشفى الميادين يفيض

عدد المصابين بلغ  أكثر من 65 مقاتلا

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دبي- العربية.نت

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مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا، بدأ الوباء يتغلغل بين عناصر الميليشيات الموالية لإيران في عدد من المناطق لا سيما في دير الزور، حيث يتركز وجودها، وسط تكتم شديد، على ما يبدو.

فقد أكد مصدر طبي من داخل مستشفى "فاطمة الزهراء" الخاص بالميليشيات في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بأن هذا المركز الطبي أصبح عاجزًا عن استقبال المزيد من عناصر الميليشيات المصابين.

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كما أوضح المصدر بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان أن القسم المخصص لاستقبال مرضى كورونا امتلأ، حيث بلغ عدد المصابين داخله أكثر من 65 مقاتلا خلال أيام فقط.

إلى ذلك، أكد أن العمل جار على تجهيز قسم آخر داخل الثانوية الصناعية القريبة من المستشفى لاحتواء المصابين الجدد، وعزلهم داخل المدرسة.

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