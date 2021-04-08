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النظام السوري: دفاعاتنا تصدت لغارات إسرائيلية فوق دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق
قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق (أرشيفية)

النظام السوري: دفاعاتنا تصدت لغارات إسرائيلية فوق دمشق

إعلام النظام السوري: الدفاعات الجوية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفاد إعلام النظام السوري، مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية فوق دمشق، مؤكدة إسقاط صواريخ إسرائيلية.

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وتستهدف إسرائيل الأهداف الإيرانية في سوريا وخارجها حيث تعرضت سفينة سافيز التابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم إسرائيلي في البحر الأحمر، يوم الثلاثاء.

وتسيطر فصائل مسلحة مدعومة من إيران على مساحات شاسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وضواح عديدة حول دمشق.

كما تسيطر أيضا على مناطق الحدود بين لبنان وسوريا.

يذكر أن إسرائيل كثّفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي في ديسمبر الماضي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

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