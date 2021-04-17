.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ميليشيا فاطميون" تغازل سكان الميادين.. بسلل غذائية

فاطميون-موالين-للقوات-الايرانية2
عاصر من ميليشيات فاطميون (أرشيفية)

"ميليشيا فاطميون" تغازل سكان الميادين.. بسلل غذائية

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تكثف الميليشيات الإيرانية في سوريا لاسيما خلال شهر رمضان تحركاتها من أجل كسب ودّ سكان المناطق التي تنتشر فيها، مستغلة الوضع المعيشي الصعب والأزمة الاقتصادية.

فقد عمدت ميليشيات "لواء فاطميون" الأفغانية منذ مطلع رمضان إلى إنشاء مطبخ يتم فيه تحضير وتجهيز وجبات غذائية وتوزيعها على أهالي وسكان المدينة مجاناً، بالإضافة إلى توزيع سلل غذائية تحمل صور "قاسم سليماني" القائد السابق لفيلق القدس ومرشد إيران "علي خامنئي"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

مجدداً ضرب ميليشيات إيران بسوريا.. "فاطميون" تحت المجهر سوريا مجدداً ضرب ميليشيات إيران بسوريا.. "فاطميون" تحت المجهر

استغلال الأزمة المعيشية

كما كُتب على السلل "هدية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يأتي ذلك ضمن استراتيجية تعزيز التمدد الإيراني في بعض المناطق السورية، عبر استغلال الأوضاع المعيشية الكارثية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، بحسب المرصد.

يذكر أن تلك الميليشيات ما زالت تنشط أيضا في إطار تجنيد شبان من المنطقة في صفوفها. ففي التاسع من الشهر الجاري، أفاد المرصد بأن تلك المجموعة عمدت إلى تخريج 52 شخصاً من المنتسبين إليها حديثاً.

من الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
من الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، عمد بعض قادتها وغيرهم من الرجالات المحسوبين على الميليشيات الإيرانية في دير الزور إلى شراء العديد من الأراضي والعقارات، في محاولات مستمرة لإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة.

وتُعد الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا.

كما يقدر وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء
مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا
الأكثر قراءة
حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض
من موقع حادث من موقع حادث "قتيل أسد الرياض".. تفاصيل عما جرى
فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا
فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. "إيه اللي جابك تاني؟"
قبل أن تذهب
مناورات أميركية فرنسية في بحر العرب.. لمن الرسائل؟
مناورات أميركية فرنسية في بحر العرب.. لمن الرسائل؟
اكتشف المزيد