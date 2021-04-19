غارات روسية على موقع "للإرهابيين" في تدمر ومقتل 200 منهم

أعلن الجيش الروسي الاثنين مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم "إرهابيين" شمال شرق مدينة تدمر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل".

وأضافت أن الطائرات الروسية دمرت أيضاً ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع غارات روسية مكّثفة على مواقع داعش في البادية السورية، مشيراً لمقتل 35 من الإرهابيين.