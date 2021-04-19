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غارات روسية على موقع "للإرهابيين" في تدمر ومقتل 200 منهم

A picture taken on February 20, 2018 shows a Russian air force Sukhoi Su-34 fighter jet flying over the sky in the rebel-held town of Arbin, in the besieged Eastern Ghouta region on the outskirts of the capital Damascus.
مقاتلة روسية في سماء سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

غارات روسية على موقع "للإرهابيين" في تدمر ومقتل 200 منهم

الطائرات الروسية دمرت أيضاً ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات

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دبي – العربية.نت

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أعلن الجيش الروسي الاثنين مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم "إرهابيين" شمال شرق مدينة تدمر.

عناصر من قوات النظام السوري في محيط تدمر (أرشيفية)
عناصر من قوات النظام السوري في محيط تدمر (أرشيفية)
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل".

وأضافت أن الطائرات الروسية دمرت أيضاً ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع غارات روسية مكّثفة على مواقع داعش في البادية السورية، مشيراً لمقتل 35 من الإرهابيين.

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