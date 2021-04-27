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فرنسا.. توقيف 7 بتحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة بسوريا       

فرنسا تحبط مخطط إرهابيا داعشيا
أرشيفية
إرهاب

فرنسا.. توقيف 7 بتحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة بسوريا       

في سبتمبر 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم عملات مشفرة لتمويل أعضاء في "القاعدة" و"داعش" في سوريا خصوصا

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باريس - فرانس برس

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تم توقيف سبعة أشخاص في فرنسا الثلاثاء، في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

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وتتراوح أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.

وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر.

وتم احتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية.

وفي سبتمبر 2020، تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل أعضاء في تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" في سوريا خصوصا. وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.

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