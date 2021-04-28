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بيدرسون: الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

غير بيدرسون
غير بيدرسون
سوريا والأسد

بيدرسون: الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

المبعوث الأممي طالب النظام السوري بالتعامل مع ملف المفقودين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، أن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

وحث بيدرسون في تصريحاته النظام السوري على "إطلاق سراح المعتقلين".

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

وحذر بيدرسون من "قيام تنظيم داعش بتعزيز نشاطه في وسط وشمال سوريا".

وفي مارس الماضي، وعلى هامش مؤتمر لدعم اللاجئين في سوريا، أكد بيدرسون "على قناعة المجتمع الدولي بألا انتخابات حقيقية في سوريا بدون التنفيذ الكامل للقرار الأممي 2254".

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وأوضح أن العمل جار على التوصل إلى إصلاح دستوري والتوصل إلى "انتخابات حرة"، موضحا أن "الطريق الدستوري هو أحد أوجه العمل وفقاً لقرار مجلس الأمن، وهذا يتطلب التنازل والمرونة من قبل جميع الأطراف".

وأشار بيدرسون إلى ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية "شاملة، بحيث يتمكن جميع المواطنين في الداخل والخارج من المشاركة".

وأوضح أن "العقوبات على سوريا يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية".

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