.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رفعت الأسد ثانية.. محكمة في باريس تواصل محاكمته

صور لرفعت الأسد في سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

رفعت الأسد ثانية.. محكمة في باريس تواصل محاكمته

متهم بشراء عقارات فاخرة وشقق في باريس ومدينة ليون

متابع الغاء المتابعة

باريس- سعد المسعودي

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ اليوم الأربعاء في باريس جلسات محكمة الاستئناف للنظر في اتهامات الاختلاس وتبييض الأموال بحق رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يعيش في إسبانيا منذ عدة سنوات.

وكان القضاء الفرنسي حكم على الأسد البالغ من العمر أكثر من 83 عاماً، في حزيران/يونيو الماضي (2020) بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بشراء عقارات بتسعين مليون يورو حصل عليها عبر غسيل الأموال والاختلاس من الخزينة السورية، لكنه لم يسجن بسبب ظروفه الصحية. فيما تقول عائلته ومحاميه إنها أموال أغدقها عليه أصدقاء.

حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد سوريا حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد

ويتوقع أن تستمر هذه المحاكمة حتى الـ 14 من مايو الجاري.

عقارات وشقق فاخرة في باريس

يشار إلى أنه من بين أبرز التهم الموجهة ضد رفعت، شراءه عمارات وشققا فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون.

وقد وضع القضاء الفرنسي يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، لا سيما بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها.

وذكر أن ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد