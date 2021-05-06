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سوريا.. غارة إسرائيلية على قوات النظام في الجولان

عنصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان - أرشيفية من فرانس برس
عنصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان - أرشيفية من فرانس برس

سوريا.. غارة إسرائيلية على قوات النظام في الجولان

إسرائيل نفذت ضربات على الساحل ووسط سوريا قبل ساعات

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دبي - العربية.نت

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بعد ساعات على هجوم مماثل، هاجمت مروحية إسرائيلية مساء الأربعاء، إحدى نقاط تابعة لقوات النظام السوري على الحدودبريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

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ونقلت واسائل إعلام تابعة للنظام، أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط قوات الأسد شمال مدينة القنيطرة، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسعدة وبقعاتا المحتلتين، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية.

يشار إلى أن المنطقة العازلة في الجولان السوري، تقع بين خطي (ألفا) و(برافو) الأممين الفاصلين، وذلك وفق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بين القوات السورية حينها والقوات الإسرائيلية.

قتيل و6 إصابات

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربات في جنوب غرب اللاذقية مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وضربات أخرى في حماة وسط سوريا.

من الجولان
من الجولان

وأدت الضربات إلى مقتل مدني وجرح 6 آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها مصنع للمواد البلاستيكية.

يذكر أن إسرائيل صعدت في الأشهر الأخيرة ما يسمى "حرب الظل" ضد أهداف مرتبطة بإيران داخل سوريا، وفقا لمصادر مخابرات غربية أوضحت أن الضربات تستهدف بشكل أساسي مراكز أبحاث لتطوير الأسلحة ومستودعات ذخيرة وقوافل عسكرية تنقل صواريخ من لبنان إلى سوريا.

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