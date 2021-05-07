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تقارير أممية تتحدث عن عامل حرب كيمياوي سوري غير معلن عنه

عملية سرية بريطانية لاصطياد الكيماوي في سوريا
أرشيفية
سوريا والأسد

تقارير أممية تتحدث عن عامل حرب كيمياوي سوري غير معلن عنه

ترحيب أميركي بقرار المنظمة.. "يبعث برسالة واضحة وجماعية مفادها أن استخدام الأسلحة الكيمياوية له عواقب"

متابع الغاء المتابعة

الأمم المتحدة - أسوشييتد برس

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أبلغ مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة عن اكتشاف عامل حرب كيمياوي غير معلن في موقع سوري في اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس، حيث اشتبكت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مع روسيا بشأن النتائج الدولية التي تفيد بأن سوريا استخدمت أسلحة كيمياوية.

لم تذكر إيزومي ناكاميتسو العنصر الذي اكتشفته هيئة مراقبة الأسلحة الكيمياوية الدولية في عينات، لكنها قالت إن وجوده "داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في منشأة أسلحة كيمياوية معلن عنها سابقًا قد يعني أنشطة إنتاج غير معلن عنها".

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمياوية في سبتمبر 2013، بضغط من حليفتها الوثيقة روسيا بعد هجوم دامٍ بالأسلحة الكيمياوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق. بحلول أغسطس 2014، أعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد تدمير أسلحتها الكيمياوية بالكامل. لكن إعلان سوريا الأولي عن مخزوناتها الكيمياوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيمياوية إلى منظمة حماية الأسلحة الكيمياوية ظل محل نزاع.

وأبلغت ناكاميتسو المجلس أن سوريا كررت أيضًا مؤخرًا أن منشأة سابقة لإنتاج الكيمياويات لم تستخدم أبدًا لإنتاج أو تسليح الأسلحة الكيمياوية. قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إن المعلومات والمواد التي تم جمعها هناك منذ عام 2014 تشير إلى أن "إنتاج و / أو تسليح عوامل الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيمياوية قد تم في الواقع في هذا المرفق".

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وقالت ناكاميتسو، الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية رفضت نفي سوريا الأخير وما زالت تؤكد أن حكومة بشار الأسد يجب أن تعلن عن جميع عوامل الحرب الكيمياوية المنتجة في الموقع.

وقالت إن مادة الحرب الكيمياوية غير المعدلة التي تم العثور عليها في الموقع المعلن تضاف إلى قائمة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للقضايا المعلقة، والتي "يثير عددها وطبيعتها". ودعت سوريا مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع الخبراء التقنيين في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لحلها.

في أبريل 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باللوم على الحكومة السورية في ثلاث هجمات كيمياوية في عام 2017. رد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل. عندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة إجراء نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في هيئة الرقابة العالمية. في تصويت غير مسبوق في 21 أبريل، علقت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حقوق سوريا حتى يتم حل جميع القضايا العالقة.

ورحب نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، قائلا إنه "يبعث برسالة واضحة وجماعية مفادها أن استخدام الأسلحة الكيمياوية له عواقب".

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